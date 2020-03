ESTERI Storico accordo di pace Usa-talebani per l'Afghanistan

Storico accordo di pace Usa-talebani per l'Afghanistan.

Stati Uniti e talebani hanno firmato a Doha, in Qatar, uno storico accordo per la pace in Afghanistan che mette fine a 18 anni di guerra. Gli americani si impegnano a ritirare le proprie truppe entro 14 mesi se i ribelli afgani rispetteranno l'intesa, fermando gli attacchi e impedendo ad Al Qaeda di operare nelle zone sotto il loro controllo.

Gli Usa si impegnano a ritirare in 135 giorni circa 5000 dei 12 mila soldati presenti e gli altri in 14 mesi, anche se resterà un contingente per combattere i gruppi terroristici. I talebani però dovranno rispettare i patti: dovranno rompere con tutte le organizzazioni terroristiche, a partire da quella Al-Qaida che dopo l'11 settembre costrinse gli Usa ad invadere il Paese, e avviare dal 10 marzo negoziati con il governo afghano, finora escluso da ogni trattativa. L'obiettivo è quello di arrivare ad una tregua durevole e ad una intesa per la condivisione del potere.



