Storico vertice Nato a Madrid: "La Russia è una minaccia" Usa annunciano più forze in Italia. Invitate anche Finlandia e Svezia

Storico vertice Nato a Madrid: "La Russia è una minaccia".

Si apre a Madrid un vertice Nato definito 'storico e trasformativo'. 'Affermeremo con chiarezza che la Russia pone una minaccia diretta alla nostra sicurezza', ha detto il segretario generale Stoltenberg, poco prima dell'inizio dei lavoro. Finlandia e Svezia saranno invitati a fare parte dell'Alleanza dopo che la Turchia ha tolto il veto.

'La Nato è forte e unita', assicura il presidente degli Stati Uniti Biden, che ha annunciato il dispiegamento di più forze americane in Europa, anche in Italia. Per il premier britannico Johnson 'Putin ha sbagliato, dopo l'invasione dell'Ucraina avrà più Nato. Un perfetto esempio di mascolinità tossica: se fosse stato una donna, non avrebbe attaccato l'Ucraina'. "Questo è summit storico per molti versi, avremo due membri in più ed è un passo avanti per l'Alleanza; capiremo poi come poter aiutare ulteriormente l'Ucraina ma dobbiamo anche imparare le lezioni degli ultimi mesi e rivedere la nostra postura sul fronte orientale", ha aggiunto.

A margine del summit, riunione fra i leader di Usa, Giappone e Corea del Sud.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: