USA Strage a New Orleans: 10 morti e 30 feriti in un attacco terroristico su Bourbon Street Un'auto travolge la folla e una sparatoria sconvolge il quartiere francese. Le autorità confermano: “Un atto intenzionale e terroristico”.

A New Orleans, un’auto lanciata a tutta velocità sulla folla e una successiva sparatoria hanno provocato 10 morti e oltre 30 feriti su Bourbon Street, nel cuore del quartiere francese. Le autorità hanno confermato che si tratta di un "atto terroristico", come dichiarato dalla sindaca LaToya Cantrell e dal capo della polizia Anne Kirkpatrick, che ha escluso un gesto accidentale o legato all’ebbrezza.

L’attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino, in un’area gremita di persone che avevano partecipato ai festeggiamenti di Capodanno, tra concerti e spettacoli. Kirkpatrick ha dichiarato che l’assalitore ha mostrato l’intenzione di "colpire quante più persone possibili". Durante lo scontro, due agenti sono rimasti feriti.

Le forze dell’ordine hanno chiesto alla popolazione di evitare l’area di Bourbon e Canal Street per facilitare le indagini, mentre ieri oltre 300 poliziotti erano in servizio nella zona. La tragedia ha colpito una delle aree più vivaci della città, frequentata dalla comunità LGBT+ e da turisti. Le autorità continuano a raccogliere informazioni per comprendere meglio le motivazioni e la dinamica dell’attacco.

