Strage ai funerali di Soleimani, rinviata la sepoltura

Sarebbero oltre 50 i morti, 213 feriti a causa della calca a Kerman durante i funerali del generale Qassem Soleimani. Lo ha detto alla televisione di Stato il responsabile nazionale dei servizi d'emergenza.l'inumazione della salma. Il consiglio di sicurezza nazionale iraniano intanto ha valutato "13 scenari per la vendetta dell'Iran dopo l'assassinio del generale Soleimani, e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Usa". Lo ha detto il segretario del Consiglio, contrammiraglio Ali Shamkhani, citato da Farsnews, sottolineando che "la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione".



