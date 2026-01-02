Strage di giovani a Crans-Montana: incendio, omicidio e lesioni colpose le ipotesi di reato

Gli ultimi aggiornamenti L’Italia piange i suoi ragazzi dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio devastante ha trasformato una festa di adolescenti nel locale “Le Constellation” in un inferno di fuoco e morte: Emanuele Galeppini, 17 anni, è considerato la prima vittima italiana praticamente accertata, mentre altre famiglie restano sospese tra angoscia e speranza. Altri 5 italiani sono dispersi, 13 feriti.

“Mi pare privo di senso utilizzare giochi pirotecnici in un locale chiuso, evidentemente qualcosa non ha funzionato”, afferma il ministro degli Esteri Tajani, oggi sul posto, esprimendo cordoglio e vicinanza ai connazionali coinvolti.

Parole di dolore anche dalla sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, per Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni della città ricoverata in coma farmacologico per intossicazione e ustioni: “Siamo vicini a lei e alla sua famiglia, come a tutti i giovani colpiti da questa tragedia”. Il bilancio provvisorio è di 47 morti e 113 feriti, la maggioranza gravissimi, ed è destinato ad aggravarsi. Tredici gli italiani feriti, dunque, per i quali sono in corso i trasferimenti negli ospedali italiani. Le identificazioni sono rese difficilissime dalle gravi ustioni e potrebbero richiedere settimane, tanto che la famiglia di Galeppini attende ancora la conferma definitiva tramite Dna.

Sotto accusa ora la sicurezza del locale: una sola via di fuga, rivestimenti infiammabili e l’uso, pubblicizzato anche sui social, di giochi pirotecnici al chiuso. Proprio le scintille di fontane accese sulle bottiglie di champagne – come si vede in una foto - o altro materiale pirotecnico avrebbero innescato un improvviso flashover, con il calore accumulato sotto il soffitto e il rilascio di gas combustibili che hanno avvolto tutto con le fiamme in pochi istanti. Esclusa al momento l’ipotesi di un attentato, mentre proseguono le indagini.

Le ipotesi di reato sono incendio, omicidio e lesioni colpose, ma tutte le piste rimangono aperte. Resta il dolore di una strage che ha colpito soprattutto giovanissimi e l’attesa straziante di chi, come a Bologna per il 16enne Giovanni Tamburi, spera ancora in una notizia che cambi il finale.







