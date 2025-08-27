Strage in una scuola cattolica di Minneapolis: uccisi due bambini, 17 i feriti

Orrore negli Stati Uniti, in Minnesota. Mercoledì mattina, intorno alle 8:30 locali, un giovane di circa 20 anni ha fatto irruzione nella Annunciation Catholic School di Minneapolis sparando contro bambini, insegnanti e genitori riuniti in chiesa per una messa. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di due vittime: due bambini di 8 e 10 anni. Diciassette i feriti, di cui 14 minori. Sei di loro sono stati trasportati d’urgenza al Children’s Minnesota-Minneapolis Hospital, specializzato in pediatria.

Il killer, vestito di nero, era armato con tre diverse armi – due fucili e una pistola – e le avrebbe utilizzate tutte. Dopo aver seminato il panico, si sarebbe tolto la vita. Secondo quanto riferito dal capo della polizia di Minneapolis, il giovane non aveva precedenti penali, né legami con la scuola, dove le lezioni del nuovo anno erano cominciate solo due giorni prima. Al momento restano sconosciute le ragioni del gesto.

L’attacco è avvenuto sparando dall’esterno, attraverso le finestre della chiesa che accoglie studenti dall’infanzia alla terza media. "Una violenza orribile", l’ha definita il sindaco Jacob Frey in un messaggio diffuso sui social.







