Strasburgo: confronto serrato all'Eurocamera, in vista del voto di domani sulla mozione di sfiducia a von der Leyen

Ursula von der Leyen

Giornate campali, per von der Leyen, all'Eurocamera. Domani il redde rationem sulla mozione di sfiducia innescata dal caso “Pfizergate”. Sulla carta l'iniziativa proveniente dai banchi del gruppo dei Conservatori non ha i numeri per passare. Ma sta avendo comunque un effetto destabilizzante sulla cosiddetta “maggioranza Ursula”; essendo confluiti nel dibattito – in modo trasversale - una serie di malumori covati negli ultimi mesi: ad esempio sul tema del riarmo; non tutti hanno apprezzato il decisionismo della Commissione. Oltre alle possibili rese dei conti “interne”: il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, così come illustrato dalla Presidente, pare non piaccia ai negoziatori del PPE. E poi il dossier dazi. Secondo il Financial Times Washington lascerà all'UE tariffe più elevate rispetto al 10% concordato con il Regno Unito. “Saremo fermi”, ha dichiarato von der Leyen; pur aggiungendo come si preferisca una soluzione negoziata. In questo quadro di incertezza i vertici dell'Unione pare intendano puntare sul tema della riferita “minaccia russa” per serrare i ranghi.

“La difesa dell'Europa è una nostra responsabilità”, è stato detto. Fra i leader dei singoli Paesi il più assertivo in questa fase parrebbe Merz. “I mezzi della diplomazia sono esauriti”, ha tuonato; assicurando la continuazione del sostegno all'Ucraina. Che sta vivendo una delle fasi potenzialmente più critiche. Praticamente ogni giorno, nei bollettini, si parla di attacco russo più pesante dall'inizio della guerra. Denunciato in questo caso l'utilizzo nella notte di 728 droni e 13 missili. Difficilmente verificabili numeri e abbattimenti; ma è indubbio come la pressione sia altissima. Costantemente battute le zone più vicine al fronte. Segnalate 3 vittime in un'area del Donetsk ancora sotto controllo ucraino. Dall'altra parte Mosca ha parlato dell'uccisione di 3 persone in un attacco ucraino su una spiaggia della zona fluviale della città di Kursk. Coloro che forniscono armi a Kiev – ha commentato Zakharova – devono sapere come vengono usate: per uccidere i bambini”. Un'implicita replica all'ennesimo cambio di postura dell'Amministrazione Trump, che ha annunciato la prosecuzione delle forniture di materiale bellico al Paese aggredito, valutando anche l'invio di un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot. Di queste ore anche una rivelazione della CNN riguardo una presunta presa di posizione dell'attuale Presidente statunitense nel corso del suo primo mandato. Avrebbe ammonito Putin di non attaccare l'Ucraina; minacciandolo, in caso contrario, di “bombardare Mosca a tappeto per rappresaglia”.