Stretta dell'UE sulle sanzioni: "confisca per chi le viola"

Mossa della Commissione europea per la confisca dei beni degli oligarchi che cercano di sottrarsi alle sanzioni. Aggiungere la violazione delle misure restrittive dell'Ue all'elenco dei reati dell'Unione, oltre che norme rafforzate sul recupero e la confisca dei beni da usare per ricostruire l'Ucraina' gli obiettivi. Mosca disponibile a un corridoio per l'uscita delle navi che trasportano grano dal porto di Mariupol, ma a patto di eliminare le sanzioni. Intanto i soldati delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk, insieme all'esercito russo, "hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg, nella regione di Lugansk". Il Cremlino accetta lo cambio di prigionieri di Azovstal solo dopo il processo.

