Stretto di Hormuz, l'Iran limita il passaggio a 15 navi al giorno. Trump: "Non è l'accordo previsto"

Le tensioni in Medio Oriente restano elevate, tra nuovi scambi di accuse sul traffico energetico e segnali contrastanti sul fronte diplomatico. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato duramente la gestione iraniana dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale di petrolio, affermando che Teheran starebbe operando “in modo pessimo” e sottolineando che quanto sta avvenendo “non è l’accordo” previsto. Secondo quanto riferito, l’Iran avrebbe deciso di limitare il passaggio a non più di 15 navi al giorno, incidendo così sui flussi energetici internazionali.

Parallelamente, Washington continua a spingere per una de-escalation lungo il confine tra Israele e Libano, dove gli scontri tra l’esercito israeliano e Hezbollah restano frequenti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha aperto alla possibilità di negoziati con Beirut, pur escludendo qualsiasi tregua con il movimento sciita libanese, sostenuto dall’Iran.

Le operazioni israeliane nella regione hanno suscitato critiche da parte di diverse cancellerie europee, oltre che di Mosca, Ankara e Islamabad. Proprio il Pakistan si prepara a ospitare nel fine settimana nuovi colloqui tra delegazioni di Iran e Stati Uniti, con la presenza del vicepresidente americano JD Vance.

Sul terreno, la situazione resta instabile. All’alba è stata diramata un’allerta antiaerea in gran parte di Israele, inclusa l’area commerciale di Tel Aviv e la città costiera di Ashdod, a seguito del lancio di razzi dal Libano. Secondo fonti militari israeliane, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato almeno un ordigno, mentre non si registrano al momento vittime. Hezbollah ha rivendicato una serie di attacchi con missili e droni contro posizioni militari israeliane lungo il confine e contro una località nel nord del Paese.







