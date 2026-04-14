Stretto di Hormuz: scatta il blocco navale Usa

Il termine fissato dal presidente Usa Trump è scaduto e da ieri è entrato ufficialmente in vigore il blocco navale nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio globale. La misura, attuata dalla marina americana, prevede il controllo e l’intercettazione delle navi da e verso i porti iraniani, con l’obiettivo di fare pressione sul governo di Teheran. La tensione resta altissima: l’Iran minaccia ritorsioni contro i porti dei Paesi del Golfo Persico e dell’Oman, mentre cresce il rischio di incidenti anche con potenze quali Cina e Russia.

Mentre sullo sfondo si muove con intensità la diplomazia: secondo fonti internazionali, Teheran avrebbe segnalato la disponibilità a riaprire il dialogo con Washington, mentre il Pakistan propone un nuovo round di negoziati.

A Parigi è stata convocata per venerdì una conferenza dei Paesi non belligeranti per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, mentre a Washington sono in corso colloqui diretti tra Israele e Libano per consolidare il cessate il fuoco e discutere un possibile accordo di lungo periodo. Anche la Cina spinge per una soluzione politica, con un piano in quattro punti per la stabilità regionale.







