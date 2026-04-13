Stretto di Hormuz, scattato il blocco annunciato da Trump

Il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump è entrato in vigore. La scadenza fissata alle 16, ora italiana, è infatti passata. Le forze armate americane non hanno confermato ufficialmente l'entrata in vigore, ma il Centcom - U.S. Central Command - un'ora prima aveva dichiarato che sarebbe scattato alle 16 come proclamato da Trump: "Il blocco sarà applicato in modo imparziale nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle aree costiere iraniane, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell'Oman".







