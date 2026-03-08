MEDIO ORIENTE Successore di Khamenei, Trump frena: “Senza la nostra approvazione durerà poco” Dai Pasdaran un avvertono a Israele e USA: “Possiamo continuare a combattere per almeno altri sei mesi”

Prosegue senza sosta la terza guerra del golfo. Gli Emirati Arabi Uniti negano di aver attaccato l'Iran dopo che la notizia era stata rilanciata dai media israeliani che riferivano come fosse stato preso di mira un impianto di desalinizzazione. “Non cerchiamo l'escalation, ma ci riserviamo il pieno diritto di garantire la nostra sicurezza” affermano da Abu Dhabi. La Lega Araba intanto condanna come “sconsiderata” la reazione dell'Iran contro diversi Stati membri, esortando a porre fine a quello che definisce “un enorme errore strategico”. Il premier israeliano Netanyahu annuncia un piano specifico con molteplici opzioni per indebolire il regime iraniano e portare ad un cambiamento. Cambiamento nell'aria all'interno dei vertici iraniani.

Raggiunto un accordo sul successore di Khamenei, potrebbe essere il figlio. È stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo. L'Idf però fa sapere che “Israele continuerà a perseguire il successore e chiunque tenti di nominarlo” e Trump non è da meno: “Senza la nostra approvazione – dice - durerà poco”. Intanto un rimorchiatore battente bandiera degli Emirati Arabi è stato affondato dalle Guardie Rivoluzionarie nello stretto di Hormuz, dispersi tre marinai, un quarto è ferito.

Un vasto incendio ha avvolto inoltre una torre a Kuwait City, in seguito ad un attacco con droni avvenuto all'alba. Dai Pasdaran un avvertimento a Israele e USA: “Possiamo continuare a combattere per almeno altri sei mesi”.

