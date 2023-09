Sudafrica: 90 bimbi mangiano muffin alla cannabis acquistati per strada, ricoverati

Sudafrica: 90 bimbi mangiano muffin alla cannabis acquistati per strada, ricoverati.

Circa novanta bambini delle scuole primarie di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, in Sudafrica, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver mangiato muffin che si pensa contenessero della cannabis. Secondo quanto riferito dai funzionari locali, i bimbi avrebbero acquistato i muffin da venditori ambulanti sulla strada per la scuola. Dopo averli ingeriti, hanno subito avvertito nausea, mal di stomaco e sono stati tutti inviati alle strutture mediche vicine. In 87 sono stati dimessi, solo tre studentesse rimangono in ospedale. I sospettati sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: