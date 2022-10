Sunak nuovo premier, Willan (The Times): “Figura rassicurante, dopo l'aberrazione della scelta Truss”

Carlo III ha conferito ufficialmente l'incarico al nuovo leader Tory, Rishi Sunak, che entra formalmente in carica. Il neo premier, nel primo discorso a Downing Street: "Dalle parole ai fatti. Voglio fin da subito porre rimedio agli errori commessi". Liz Truss dice che lo sosterrà. Abbiamo sentito il corrispondente di The Times Philip Willan

“È una scelta rassicurante, sia per il popolo britannico sia per gli osservatori stranieri, dopo un periodo di turbolenza estremamente dannoso per il Paese e per le sue finanze. Il Partito Conservatore ha scelto una persona esperta di finanze ed economia, che ha già fatto bene come Ministro dell'Economia sotto Jhonson. Una figura indicata da molti come la scelta migliore, prima di questa aberrazione, della scelta di Liz Truss. Costituisce una novità da molti punti di vista. Come Giorgia Meloni fa la storia in Italia, essendo la prima donna a diventare Presidente del Consiglio, lui è la prima persona di colore a diventare Primo Ministro in Inghilterra; uno dei più giovani se non il il più giovane, sicuramente il più ricco, ad aver mai ricoperto questo ruolo. Una scelta interessante, in fondo, rassicurante per il partito conservatore, per il Paese e per gli osservatori stranieri”.

