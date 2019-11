Super Tuesday: Trump perde 2 elezioni su 3

Se i risultati ancora non ufficiali saranno confermati, Donald Trump sarà destinato a perdere due elezioni su tre nel Super Tuesday, che rappresenta per lui un primo test in vista del voto per la Casa Bianca, sullo sfondo della questione impeachment.

In Kentucky il candidato dem ha rivendicato il successo, anche se il suo avversario non ha ancora concesso la vittoria. I dem esultano in Virginia dove tornano a conquistare tutto il parlamento dopo 20 anni. E' repubblicano, invece, il voto in Mississippi, dove a trionfare è stato Tate Reeves che ha già ricevuto gli auguri di Trump via Twitter.