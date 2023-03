'Superbomba' russa in Ucraina, ancora esplosioni a Kherson

I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba planante guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale: lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Proseguono i raid: due civili morti ieri negli attacchi sulla città sotto assedio di Bakhmut. Un morto e tre feriti nei raid su Kherson e sulla sua regione, colpite in tutto 78 volte: anche stamani esplosioni, scattato allarme antiaereo. Cnn: due piloti di Kiev negli Usa per 'familiarizzarsi' con i caccia F16. Tajani: 'scongiurare il rischio di armi nucleari, la Russia si sieda ad un tavolo e tratti una soluzione pacifica'.