Supporto all'Ucraina: l'Occidente fa quadrato attorno a Biden Sul campo proseguono i raid russi

Joe Biden incassa il supporto degli alleati Nato sul sostegno all'Ucraina. Un dossier caldo, dopo che gli aiuti militari sono stati, di fatto, messi in discussione negli Stati Uniti da un testo normativo che blocca l'assistenza, per evitare lo shutdown. "Non possiamo in nessun caso permettere che venga interrotto il sostegno americano. Sono in gioco troppe vite", ha ribadito il presidente.

Oggi la riunione telefonica con i partner occidentali. “Siamo pronti a fornire ulteriori attrezzature militari, sostegno finanziario e politico all'Ucraina”, dice il presidente del Consiglio Ue Michel. Anche il segretario generale della Nato Stoltenberg garantisce sostegno. L'appoggio dell'Europa “è incrollabile”, scrive la presidente della Commissione europea, Von Der Leyen, che propone un piano da 50 miliardi di euro per l'assistenza macro-finanziaria. Da Roma l'appoggio della premier Meloni.

Intanto, sul campo, la guerra prosegue. Nelle scorse ore fonti ucraine hanno denunciato attacchi nella regione orientale di Dnipropetrovsk da parte di Mosca. Dall'altra parte, il Governatore della regione di Bryansk, in Russia, ha parlato di attacchi ucraini con un drone e munizioni a grappolo. Nonostante tutto, la vita nei luoghi colpiti dalla guerra prosegue: a Kharkiv sarà costruita la prima scuola sotterranea.

