Svelata la prima foto dell'universo primordiale.

Il telescopio James Webb Space in meno di una giornata è riuscito ad acquisire la prima foto mai scattata dell'universo primordiale.. Si può vedere la luce delle galassie che ha viaggiato per miliardi di anni fino a noi. Alcune di queste appaiono piegate perché la massa combinata di questo ammasso di galassie (SMACS 0723) agisce come una "lente gravitazionale", piegando i raggi di luce provenienti da galassie più lontane dietro di essa, ingrandendole. È spiegato nella pagina Facebook "NASA's James Webb Space Telescope". Webb vede alcune centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Il Telescopio Webb è una collaborazione internazionale tra NASA, ESA (agenzia spaziale europea) e CSA (Agenzia spaziale canadese). Lo Space Telescope Science Institute è il centro operativo della missione per Webb.

"Galassie che brillano accanto ad altre galassie. Una piccola porzione dell'universo", afferma il numero uno della Nasa, Bill Nelson spiegando al Presidente USA Joe Biden la prima immagine ripresa dal telescopio, con il quale saremo in grado "di rispondere a domande che ancora non sappiamo formulare".



