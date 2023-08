GUERRA IN UCRAINA Sventati quattro attacchi con droni in Russia Due nella regione di Mosca

Ora gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Ancora droni ucraini in territorio russo: nella notte sventati due attacchi nella regione della capitale e altri due in quella di Bryansk. Le rende noto la Difesa russa. Le truppe di Putin bombardano Kharkiv e Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, ferendo due civili. Morto un uomo a seguito di un raid su Zaporizhzhia. In mattinata Mosca comunica di aver anche abbattuto due navi dell'esercito di Kiev nel Mar Nero. Intanto spunta un video su Telegram, il primo dall'ammutinamento, che ritrarrebbe il capo di Wagner Progozhin in Africa mentre afferma di voler rendere il continente più libero. Zelensky è arrivato ieri ad Atene per un vertice informale organizzato dal premier greco Mitsotakis con i leader dei Paesi balcanici e dell'Ue: l'obiettivo è discutere dell'allargamento dell'Unione. Il leader ucraino e quello greco hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'integrazione euro-atlantica dell'Ucraina. Presente anche la presidente della Commissione europea Von der Leyen che ha annunciato l'invio a Kiev di un altro miliardo e mezzo di euro in assistenza macro-finanziaria.

