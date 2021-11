Svezia: Magdalena Andersson nominata premier, dopo poche ore si dimette Prima donna alla guida del Paese

Svezia: Magdalena Andersson nominata premier, dopo poche ore si dimette.

Clamoroso colpo di scena in Svezia: poche ore dopo essere stata eletta premier, prima donna nel Paese scandinavo, Magdalena Andersson ha rassegnato le dimissioni. Era stata nominata primo ministro dal parlamento svedese diventando così 'la prima donna alla guida della Svezia'. Ex ministro delle Finanze nel governo di Stefan Lofven, 54 anni, era stata eletta con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari. In base al sistema svedese, un candidato premier non ha bisogno della maggioranza favorevole, basta che non abbia quella contraria.

