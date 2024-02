Svezia nella Nato: arriva l'ok dell'Ungheria, sarà il 32esimo alleato

Dall'Ungheria la notizia dell'approvazione, a larghissima maggioranza, per l'ingresso della Svezia nella Nato. Un atto che apre definitivamente la strada dell'adesione di Stoccolma all'Alleanza atlantica. Ok arrivato con 188 voti a favore, 6 contrari e nessun astenuto. Per il premier ungherese Orban, "l'ingresso della Svezia nella Nato rafforzerà la sicurezza dell'Ungheria". Stoccolma "è pronta ad assumersi la propria responsabilità per la sicurezza euro-atlantica", scrive il premier svedese Kristersson. Sarà il 32esimo alleato, ha confermato il segretario generale Nato Stoltenberg, esprimendo la sua soddisfazione.







