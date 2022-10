Svizzera: 'trucca' il monopattino e sfreccia a 115 kh

Svizzera: 'trucca' il monopattino e sfreccia a 115 kh.

Un monopattino elettrico "truccato" in grado di raggiungere i 115 chilometri orari: il veicolo è stato intercettato il 6 ottobre, durante un controllo stradale della polizia, a Saxon, nel cantone Vallese (Svizzera). Gli agenti - come indicato in una nota - hanno disposto il sequestro del mezzo e il proprietario è stato denunciato per violazione della legge sul traffico stradale.

