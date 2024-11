UCRAINA Svolta di Biden sull'Ucraina, sì ai missili americani contro la Russia La notizia arriva nel giorno del più potente attacco russo sull'Ucraina dall'inizio della guerra

Svolta di Biden sull'Ucraina, sì ai missili americani contro la Russia.

Svolta di Biden sull'Ucraina. arriva il via libera Usa a Kiev ad usare i missili americani Atacms per colpire in Russia. Secondo il New York Times, le armi - che consentono attacchi fino a 300 chilometri di distanza - saranno dispiegate contro le truppe di Mosca e nordcoreane nel Kursk.

'I missili parleranno da soli', commenta Zelensky. Critiche dai fedelissimi di Trump. Al G20 di Rio, i Grandi si interrogano su quanto durerà il sostegno a Kiev del nuovo presidente Usa. La notizia arriva nel giorno del più potente attacco russo sull'Ucraina dall'inizio della guerra con 120 missili e 90 droni.

Nel mirino infrastrutture energetiche: città al buio e al freddo. Almeno 9 morti. Allarme in Europa. La Polonia fa decollare i caccia. L'offensiva sembra essere la risposta di Putin ai tentativi aprire la strada alla diplomazia.

Se dovesse essere confermato il permesso americano a Kiev di utilizzare i missili Atacms contro la Russia, ciò significherebbe "un ulteriore aumento delle tensioni". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.



