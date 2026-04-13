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Svolta in Ungheria: Orbán sconfitto dopo 16 anni

Il partito Tisza di Péter Magyar ottiene una larga maggioranza e apre una nuova fase politica nel paese

13 apr 2026
Svolta in Ungheria: Orbán sconfitto dopo 16 anni

Le elezioni parlamentari in Ungheria segnano una svolta storica: con un’affluenza record superiore al 78%, il partito di opposizione Tisza, guidato da Péter Magyar, ha vinto nettamente conquistando 138 seggi su 199. Il partito di governo Fidesz del primo ministro Viktor Orbán si è fermato a 55 seggi, mentre l’estrema destra di Movimento Nostra Patria ne ha ottenuti sei.

Orbán ha riconosciuto la sconfitta definendo il risultato "doloroso ma chiaro": è la prima dopo 16 anni di potere quasi incontrastato, durante i quali Fidesz ha consolidato il controllo su istituzioni, media e sistema giudiziario. La vittoria di Tisza è stata favorita da una campagna elettorale molto partecipata e dal sostegno indiretto di altri partiti di opposizione.

Magyar, ex esponente di Fidesz, ha basato la sua campagna soprattutto sulla denuncia della corruzione e dell’accentramento del potere. Grazie alla maggioranza qualificata dei due terzi, potrà intervenire sulle cosiddette “leggi cardinali”, che regolano ambiti cruciali dello Stato. Restano però incognite legate al ruolo dei tribunali, spesso guidati da figure vicine a Orbán.

La svolta avrà ripercussioni anche in Europa: Orbán era considerato uno dei leader più filorussi dell’UE e spesso ne ha ostacolato le decisioni. Magyar è ritenuto più filoeuropeo, anche se le sue posizioni internazionali restano ancora poco definite.




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