Svolta nella guerra in Ucraina, russi si ritirano da Kherson

Svolta nella guerra in Ucraina, con la Russia che ha ordinato il ritiro delle truppe da Kherson e il loro spostamento sulla sponda sinistra del Dnepr. Per coprire la ritirata sono stati fatti saltare in aria 5 ponti. Oltre 100mila i soldati russi uccisi o feriti da inizio invasione, secondo gli Usa. Stamattina la Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Stoltenberg. La crisi ucraina sarà al centro anche del bilaterale in programma all'Aja tra Mattarella e Rutte. Putin non sarà a Bali per il G20, conferma intanto Mosca.

