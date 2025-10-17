Svolta storica in America Latina: l'Uruguay legalizza l'eutanasia

Mercoledì pomeriggio, il Senato dell'Uruguay, massimo organo legislativo del Paese, ha approvato un disegno di legge che legalizza l'eutanasia. Una svolta storica per il continente Sudamericano: si tratta infatti del primo Stato a legiferare in materia. Il via libera al testo, dopo una discussione parlamentare di 10 ore, è arrivato con 20 voti favorevoli su 31 ed è stato sostenuto anche da alcuni senatori di centrodestra, oltre che da quelli della coalizione di sinistra al governo. Secondo i sondaggi, più del 60 per cento della popolazione è favorevole alla legge.

La nuova norma, chiamata Muerte digna (morte dignitosa) legalizza l’eutanasia ma non il suicidio assistito: la differenza principale è che l’eutanasia prevede, per essere eseguita, l’intervento di un medico, mentre nel suicidio assistito è il paziente a somministrarsi autonomamente un farmaco letale. In Uruguay potranno chiedere di accedere all’eutanasia le persone che hanno una malattia incurabile, purché maggiorenni, ma non ci saranno requisiti stretti sull’aspettativa di vita, a differenza di quanto accade in altri paesi che l’hanno regolata. Il paziente potrà formalizzare la richiesta per iscritto, insieme a due testimoni, che sarà revocabile in qualsiasi momento. La legge prevede infine che sia il paziente a decidere quando e in quale struttura verrà eseguita la procedura.

A livello mondiale l’eutanasia è legale in 12 giurisdizioni: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Colombia, Canada, Nuova Zelanda e Spagna sono alcuni esempi. Il suicidio assistito è invece legale in Svizzera, Austria e in diversi Stati degli USA. In Italia, l'eutanasia è considerata un reato mentre il suicidio assistito è possibile solo in alcuni casi rivelabili con specifici margini giuridici. Nell'ultimo anno, le Regioni Toscana e Sardegna hanno introdotto una normativa in materia.









