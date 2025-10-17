Svolta storica in America Latina: l'Uruguay legalizza l'eutanasia
Il via libera al testo, dopo una discussione parlamentare di 10 ore, è arrivato con 20 voti favorevoli su 31 ed è stato sostenuto anche da alcuni senatori di centrodestra, oltre che dalla coalizione di sinistra al governo
Mercoledì pomeriggio, il Senato dell'Uruguay, massimo organo legislativo del Paese, ha approvato un disegno di legge che legalizza l'eutanasia. Una svolta storica per il continente Sudamericano: si tratta infatti del primo Stato a legiferare in materia. Il via libera al testo, dopo una discussione parlamentare di 10 ore, è arrivato con 20 voti favorevoli su 31 ed è stato sostenuto anche da alcuni senatori di centrodestra, oltre che da quelli della coalizione di sinistra al governo. Secondo i sondaggi, più del 60 per cento della popolazione è favorevole alla legge.
La nuova norma, chiamata Muerte digna (morte dignitosa) legalizza l’eutanasia ma non il suicidio assistito: la differenza principale è che l’eutanasia prevede, per essere eseguita, l’intervento di un medico, mentre nel suicidio assistito è il paziente a somministrarsi autonomamente un farmaco letale. In Uruguay potranno chiedere di accedere all’eutanasia le persone che hanno una malattia incurabile, purché maggiorenni, ma non ci saranno requisiti stretti sull’aspettativa di vita, a differenza di quanto accade in altri paesi che l’hanno regolata. Il paziente potrà formalizzare la richiesta per iscritto, insieme a due testimoni, che sarà revocabile in qualsiasi momento. La legge prevede infine che sia il paziente a decidere quando e in quale struttura verrà eseguita la procedura.
A livello mondiale l’eutanasia è legale in 12 giurisdizioni: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Colombia, Canada, Nuova Zelanda e Spagna sono alcuni esempi. Il suicidio assistito è invece legale in Svizzera, Austria e in diversi Stati degli USA. In Italia, l'eutanasia è considerata un reato mentre il suicidio assistito è possibile solo in alcuni casi rivelabili con specifici margini giuridici. Nell'ultimo anno, le Regioni Toscana e Sardegna hanno introdotto una normativa in materia.
