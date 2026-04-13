ESTERI Svolta storica in Ungheria, Muratori: "Giornata epocale. Nei giovani e non solo, un desiderio di cambiamento" Il Consigliere, che ha seguito le elezioni bella delegazione di Osce e CoE: "Vedremo se Magyar saprà interpretare al meglio questo desiderio di maggiore avvicinamento all'Unione Europea e di distacco netto dalle politiche della Russia"

Si chiude dopo 16 anni l’era di Viktor Orbán in Ungheria. Le elezioni segnano una svolta storica: affluenza record e un risultato netto che consegna la vittoria all’opposizione. A guidare il cambiamento Péter Magyar, leader del partito Tisza, proiettato verso una super maggioranza dei due terzi in Parlamento. Un esito che apre la strada a riforme costituzionali profonde e a una nuova fase politica per il Paese. “Abbiamo scritto la storia”, ha dichiarato Magyar davanti a una folla in festa, celebrando quella che appare come una vera e propria svolta dopo oltre un decennio di governo Orbán.

Un passaggio di consegne che non è solo politico, ma simbolico: l’inizio di una nuova stagione per l’Ungheria. Così, almeno, si aspetta il paese, come osserva il consigliere sammarinese Michele Muratori, che ha monitorato con il collega Gerardo Giovagnoli le elezioni, entrambi parte della delegazione interazionale organizzata da Osce e Consiglio d'Europa.

“Festeggiamenti protratti per tutta la notte per le strade di Budapest e dell'Ungheria intera”, racconta Muratori. “Giornata che gli stessi ungheresi definiscono come epocale, basti pensare ai dati sull'affluenza, oltre l'80% di ungheresi si sono recati a votare nella giornata di ieri. Con le persone con cui ho interagito dentro e fuori dai seggi, quella di ieri era una giornata troppo importante per porre fine a quella che loro stessi definivano come una sorta di dittatura. Da una parte Viktor Orbán, dall'altra parte il nuovo primo ministro eletto, Péter Magyar. Vedremo se saprà interpretare al meglio questa volontà, questo desiderio dei giovani ungheresi e non solo, di cambiamento, maggiore avvicinamento all'Unione Europea e un distacco netto verso le politiche della Russia”.

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