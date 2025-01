Svolta Trump, dossier Jfk e Martin Luther King pubblici

Donald Trump ordina che vengano declassificati e pubblicati i dossier sugli omicidi del presidente John Fitzgerald Kennedy, di suo fratello Robert F. Kennedy e del leader dei diritti civili Martin Luther King. "Tutto sarà rivelato. La gente lo attende da anni, decenni", ha detto il presidente nello Studio Ovale firmando il decreto esecutivo che consente la pubblicazione dei documenti.

"Date questa penna", quella usata per la firma, a "Robert F. Kennedy Jr", ha aggiunto riferendosi al figlio di Bob Kennedy e nipote di Jfk, che ha scelto come suo ministro della sanità.

Kennedy Jr si è detto in passato convinto che la Cia abbia giocato un ruolo nella morte di suo zio e che ci siano prove anche di un suo coinvolgimento nella morte di suo padre. "Gli americani meritano trasparenza e la verità. E' nel nostro interesse nazionale pubblicare finalmente i dossier degli omicidi senza ritardi", si legge nel provvedimento, nel quale Trump afferma che conoscere quanto accaduto è "nell'interesse pubblico".

Nei 15 giorni a partire dalla firma del decreto, il presidente riceverà un piano dettagliato della pubblicazione dei documenti relativi alla morte di Jfk. Per i dossier su Robert F. Kennedy e Martin Luther King ci vorrà più tempo: il piano per la pubblicazione sarà presentato a Trump entro 45 giorni. Molti dei documenti relativi alla morte di Jfk sono già pubblicati, anche se in versione parziale con molte aree oscurate.

Nonostante gli sforzi di diversi presidenti, incluso Trump nel primo mandato, la Cia, il Pentagono e il Dipartimento di Stato rifiutano anche la declassificazione di molti documenti per proteggere l'identità delle loro fonti.