Sydney, almeno 15 le vittime della strage alla festa dell'Hanukkah. Gli attentatori erano padre e figlio.

Strage alla festa dell'Hanukkah a Bondi Beach a Sydney. Almeno 15 le vittime, tra loro anche il rabbino e una bambina. Decine i feriti, gravi due poliziotti.

Gli attentatori erano padre e figlio di 50 e 24 anni. Il primo è stato ucciso dalla polizia, l'altro è ricoverato in condizioni critiche. Hanno usato fucili, e ordigni artigianali.

Uno dei due era 'conosciuto' ai servizi segreti. Le autorità parlano di 'atto terroristico' progettato 'per colpire la comunità ebraica'. Un fruttivendolo musulmano ha disarmato uno dei killer, virale il video che mostra l'azione eroica che ha evitato altri morti.

Netanyahu accusa l'Australia di aver 'gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo' con il riconoscimento dello Stato di Palestina

