Sydney: attacco in un centro commerciale, sei vittime. L'aggressore ucciso dalla polizia.

Attacco a Sidney a colpi di coltello in un centro commerciale. Uccise almeno sei persone. 8 i feriti, tra cui un bimbo di 9 mesi. L'aggressore è stato ucciso dalla polizia. Dalle indagini preliminari "sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola", ha detto il vice commissario Anthony Cooked,. Le autorità hanno inoltre affermato che al momento non vi è chiarezza sul movente: "Non c'è nulla di cui siamo a conoscenza sulla scena che possa indicare un movente o un'ideologia" ha dichiarato Cooked, il quale, alla domanda di un giornalista se la polizia escludesse il terrorismo, ha detto: "Non escludiamo nulla".

L'episodio è avvenuto nel vasto complesso del centro commerciale Westfield Bondi Junction, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona. Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l'area. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento.

