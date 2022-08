Taiwan: ancora esercitazioni militari. Cisgiordania: 3 palestinesi uccisi da esercito israeliano. Ue: al via taglio 15% gas

Non si fermano le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan e Pechino annuncia che ne farà con proiettili veri tra l'11 e il 13 agosto. “L'obiettivo – spiega il suo esercito – è di concentrarsi sull'organizzazione di operazioni di contenimento e supporto”. Mentre Taipei ha già cominciato esercitazioni con artiglieria “a fuoco vivo”, ovvero con proiettili veri, e il ministro degli Esteri, Joseph Wu, accusa la Cina di preparare l'invasione dell'isola per cambiarne lo status quo. A stretto giro la risposta: “La Cina è una sola e la linea mediana non esiste”.

Altro fronte caldo in Cisgiordania, a Nablus: tre i palestinesi uccisi oggi in uno scontro a fuoco con l'esercito israeliano e 40 i feriti, di cui quattro gravi. Tra le vittime c'è un combattente della Jihad islamica locale. A riferirlo è l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Le forze israeliane sono poi uscite dalla città.

Ancora paura in Ucraina per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, seriamente danneggiata, dopo l'allarme lanciato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Sul campo pesanti combattimenti nel Donetsk, con insistenti bombardamenti russi. Intanto il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev per un valore di un miliardo di dollari, il più consistente da inizio guerra. Giornata di tagli invece per quanto riguarda il gas nell'Unione europea: al via la riduzione del 15% dei consumi in tutti i Paesi membri – al netto di alcune eccezioni come l'Italia dove la percentuale si abbassa al 7%. Un provvedimento necessario per far fronte alla crisi dei prezzi dell'energia nel contesto della guerra in Ucraina.