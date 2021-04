ESTERI Taiwan: decine di morti nel deragliamento di un treno

Almeno 41 persone sono morte nel deragliamento di un treno che trasportava circa 350 persone in un tunnel a Taiwan. 66 i feriti accertati. Secondo le prime fonti, il treno, che viaggia da Taipei a Taitung, si sarebbe scontrato con un camion, uscendo poi dai binari, a nord di Hualien. "Quarantuno persone sono morte, due sono ancora intrappolate nelle carrozze e 66 sono state ricoverate in ospedale", si legge in un bollettino di aggiornamento dell'Agenzia nazionale dei vigili dl fuoco.

Dalle immagini dell'incidente postate sui social media, pare che alcune carrozze si siano schiantate, mentre altre si siano accartocciate, impedendo ai soccorritori di raggiungere i passeggeri.

