Teheran: In migliaia in Moschea per commemorare Nasrallah

Migliaia di persone si sono radunate furi e dentro la moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran, dove l'ayatollah Khamenei guida, per la prima volta in 5 anni, i sermoni durante le preghiere del venerdì. Khamenei parla con un fucile al fianco. L'attacco missilistico contro Israele, dice, 'è legale e legittimo'.

Alla preghiera seguirà 'una cerimonia di commemorazione' per Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, ucciso in un raid israeliano su Beirut venerdì. Una fonte delle milizie sciite dice che Nasrallah è sepolto provvisoriamente in un luogo segreto. Hezbollah ha affermato intanto di 'non avere ancora alcuna informazione' sulla sorte di Hachem Safieddine, il capo del consiglio esecutivo del partito destinato a succedere a Nasrallah, dopo il massiccio attacco israeliano della notte sulla periferia sud di Beirut.