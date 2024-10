Tel Aviv: camion investe passanti, travolte oltre 40 persone

Nella mattinata di domenica a Glilot, nei pressi di Tel Aviv, un camion ha travolto oltre 40 persone alla fermata di un autobus vicino a una base dell’intelligence israeliana, causando almeno dieci feriti gravi. Secondo le autorità, l’incidente è stato intenzionale e viene trattato come un attentato. Il camionista, che è stato poi colpito a morte dalle forze dell’ordine, ha diretto il veicolo verso i passeggeri che stavano scendendo dall’autobus, provocando il ribaltamento del mezzo e intrappolando alcuni feriti.

L’episodio avviene in un clima di forte tensione nella regione: il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà domani, su richiesta dell’Iran, per discutere dei recenti raid israeliani. In parallelo, anche il sud del Libano è stato teatro di scontri, con sei morti provocati dagli attacchi israeliani contro Hezbollah. L’Iran ha ribadito il diritto a rispondere agli attacchi di Israele, denunciando anche il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni israeliane.