TENSIONI INTERNAZIONALI Telefonata Putin-Trump su Iran e Ucraina, Mosca rilancia anche sull’energia verso l’Europa Colloquio di oltre un’ora tra i due leader mentre il conflitto in Iran entra nel decimo giorno. Sul tavolo anche Ucraina, negoziati e forniture energetiche

Telefonata Putin-Trump su Iran e Ucraina, Mosca rilancia anche sull’energia verso l’Europa.

Una telefonata di oltre un’ora tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riporta al centro della scena diplomatica due dei principali fronti di crisi internazionali: la guerra in Iran e il conflitto in Ucraina. Il colloquio, il primo tra i due leader dopo circa due mesi, è stato definito da entrambe le parti “costruttivo e aperto” e ha riguardato soprattutto l’evoluzione della situazione in Medio Oriente e il dossier ucraino.

La conversazione arriva mentre il conflitto con l’Iran è giunto al decimo giorno e continua a influenzare gli equilibri geopolitici globali. Secondo il Cremlino, Putin ha ribadito la necessità di trovare una “rapida soluzione diplomatica” alla crisi in Medio Oriente. Da parte sua Trump si è detto convinto che la guerra in Iran sia ormai vicina alla conclusione, sostenendo che il conflitto “finirà presto”.

Nel corso della telefonata si è parlato anche dell’Ucraina. Mosca ha sottolineato che i progressi delle truppe russe nel Donbass dovrebbero spingere Kiev a considerare seriamente la via dei negoziati. Un messaggio che, implicitamente, invita Washington ad aumentare la pressione sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky per riaprire il dialogo. Parallelamente, Putin ha inviato segnali anche all’Unione Europea sul fronte energetico.

In un contesto segnato dall’aumento dei prezzi di petrolio e gas a causa della crisi mediorientale, il presidente russo ha dichiarato che la Russia è pronta a garantire forniture energetiche per contribuire alla stabilizzazione dei mercati, ma ha sottolineato di attendere “segnali” da Bruxelles dopo anni di relazioni congelate. Sul piano mediorientale, il Cremlino ha confermato il sostegno politico a Teheran.

In un messaggio indirizzato alla nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, Putin ha espresso la convinzione che riuscirà a mantenere unito il Paese di fronte a quella che Mosca definisce “aggressione armata”. Restano tuttavia senza conferme ufficiali le indiscrezioni secondo cui la Russia fornirebbe supporto militare o informazioni di intelligence all’Iran.

Nel frattempo la crisi nel Golfo ha avuto effetti economici rilevanti. L’aumento dei prezzi dell’energia ha rafforzato le entrate di Mosca, che negli ultimi mesi aveva mostrato difficoltà nel sostenere i costi della guerra in Ucraina. La Russia, ha affermato Putin, continuerà a fornire petrolio e gas ai “partner affidabili”, citando tra gli altri Paesi dell’Asia-Pacifico e alcune nazioni dell’Europa orientale come Slovacchia e Ungheria. Proprio da Budapest è arrivata intanto una nuova presa di posizione sul tema delle sanzioni: il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha chiesto alla Commissione europea di sospendere tutte le misure restrittive sull’energia russa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: