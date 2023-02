MALTEMPO Tempesta in Brasile, almeno 36 morti a San Paolo Protezione civile, 'ne avremo molti di più'

Tempesta in Brasile, almeno 36 morti a San Paolo.

È salito ad almeno 36 morti il bilancio della forte tempesta accompagnata da precipitazioni record che ha investito diverse località costiere nello stato di San Paolo in Brasile durante il fine settimana di Carnevale. Lo hanno riferito le autorità, con il bilancio che probabilmente aumenterà col passare delle ore. Finora sono stati registrati 35 decessi nel comune di Sao Sebastiao, situato a circa 200 km da San Paolo, ha riferito il governo locale. Più a nord, nella città costiera di Ubatuba, una bambina è morta a seguito di forti piogge. "Sfortunatamente, avremo molti più morti", ha detto il capo della Protezione Civile dello Stato di San Paolo, Henguel Pereira, citato dal quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo. Circa 228 persone sono rimaste sfollate e altre 338 evacuate in questa regione del sud-est del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza in cinque comuni. Il numero dei feriti e dei dispersi non è stato ancora specificato dalle autorità, che sono al lavoro per soccorrere i sopravvissuti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: