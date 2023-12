USA Tennessee colpito da tornado: almeno sei morti Più di 80mila le utenze rimaste senza elettricità

Tennessee colpito nelle scorse ore da un tornado. Almeno 6 persone, tra cui un bambino, sono morte. Gravemente danneggiate le case e causando interruzioni di corrente, secondo quanto riportato dalle autorità. Il National Weather Service ha emesso numerosi avvisi per tornado in Tennessee e ha affermato che prevedeva di ispezionare un’area in cui è stato segnalato un tornado in Kentucky. Più di 80mila le utenze rimaste senza elettricità. La tempesta è arrivata quasi 2 anni dopo che il National Weather Service aveva registrato 41 tornado in una manciata di Stati USA, di cui 16 nel Tennessee e 8 in Kentucky. Solo in Kentucky sono morte 81 persone.

