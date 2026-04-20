Tensione nel Golfo dell’Oman, gli Usa sequestrano nave iraniana: Teheran minaccia ritorsioni

Sale la tensione nel Golfo dell’Oman dopo che gli Stati Uniti hanno colpito e preso il controllo di una nave cargo battente bandiera iraniana. A riferirlo è stato il presidente americano Donald Trump sul social Truth, spiegando che l’imbarcazione, denominata Touska, avrebbe tentato di superare un blocco navale senza fermarsi agli avvertimenti.

Secondo quanto dichiarato, la nave si sarebbe rifiutata di obbedire agli ordini della Marina americana, che è quindi intervenuta colpendo la sala macchine e assumendo il controllo del cargo. “Ora è sotto la custodia degli Stati Uniti”, ha affermato Trump.

Immediata la reazione di Teheran, che ha condannato l’operazione definendola un “atto di pirateria” e accusando Washington di aver violato il cessate il fuoco. Il portavoce dello Stato maggiore iraniano ha dichiarato che “le forze armate della Repubblica islamica reagiranno presto”, annunciando possibili misure di ritorsione contro gli Stati Uniti.

L’episodio rischia di complicare ulteriormente il quadro geopolitico nella regione, proprio mentre sono attesi nuovi negoziati in Pakistan nel tentativo di ridurre le tensioni.

Sul fronte economico, l’escalation ha avuto effetti immediati sui mercati energetici. Il prezzo del petrolio Brent è salito del 7,3%, raggiungendo i 96,94 dollari al barile, anche alla luce delle preoccupazioni legate alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico mondiale di greggio.







