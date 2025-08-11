Tentativi di pace Russia-Ucraina: settimana diplomatica fondamentale

“Le concessioni non convinceranno la Russia a fermare la guerra”. È l'avvertimento del presidente ucraino Zelensky chiede più pressione su Mosca, alla vigilia di una settimana diplomatica cruciale. E a poche ore dalla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue, in vista dell'incontro tra Trump e Putin di Ferragosto in Alaska, forse nella città di Girdwood.

L’Ue incassa 1,6 miliardi di euro di profitti dagli asset russi congelati, il 95% destinato al fondo prestiti per Kiev e il 5% all’European Peace Facility: terzo trasferimento dopo quelli di luglio 2024 e aprile 2025. Londra ribadisce il sostegno all’Ucraina, ma mette in guardia: “Mai fidarsi di Putin”. Mercoledì il cancelliere tedesco Merz e altri leader europei sentiranno Trump e Zelensky, in preparazione al grande incontro. Il presidente Usa assicura che dirà all'omologo russo di “mettere fine alla guerra”, prevedendo un dialogo “costruttivo”.

In una telefonata con il principe saudita bin Salman, il leader ucraino parla di una “reale possibilità di pace”, ma precisa che deve essere “onesta, duratura e sicura”. Tutti i riflettori sono puntati sulla doppia partita diplomatica della settimana, tra Bruxelles e Alaska, per cercare una svolta sul conflitto in Ucraina.









