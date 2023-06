ALTA TENSIONE Tentato colpo di Stato in Russia: Putin parla alla Nazione. Jet di Prigozhin arrivato a Minsk

Due visioni opposte quelle di Putin e Prigozhin sul tentato colpo di Stato a Mosca. Il presidente russo appare in tv per un messaggio alla Nazione e ringrazia il suo popolo per essere rimasto unito e il leader bielorusso Lukashenko per la mediazione. “Lo scopo non era un golpe – spiega invece il capo di Wagner – ma una protesta contro la possibile distruzione del gruppo. Putin non ha dubbi: si tratta di una “ribellione che ha tradito il Paese”. I mercenari, molti dei quali sono “patrioti” - sottolinea – potranno però mettersi agli ordini del ministero della Difesa o riparare a Minsk.

Ed è proprio nella capitale bielorussa, all'aeroporto militare, che è atterrato il jet di Prigozhin, partito da Rostov sul Don. Mosca annuncia i preparativi per il trasferimento dell'equipaggiamento pesante della Wagner alle truppe regolari, mentre viene archiviato il procedimento per ribellione armata contro i miliziani del gruppo. Durante il presunto putsch, secondo la Cnn gli alleati hanno chiesto a Kiev di non attaccare la Russia. L'ammutinamento della Wagner, per il segretario generale Nato Stoltenberg, dimostra l'errore strategico di Mosca nell'aver attaccato l'Ucraina.

“La situazione ci è sfuggita di mano – ammette Lukashenko -, le tensioni tra i mercenari e l'esercito sono state gestite male”. L'Occidente, intanto, si compatta vicino all'Ucraina: i capi della diplomazia dei 27 approvano l'aumento di 3,5 miliardi di euro del massimale dell'European Peace Facility, lo strumento usato per gli aiuti militari a Kiev. E il presidente Usa Biden chiama la premier Meloni per parlare proprio dei recenti avvenimenti in Russia e della guerra in Ucraina, invitandola alla Casa Bianca a luglio.

