GUERRA RUSSO-UCRAINA Terminano senza accordo i colloqui di pace a Miami, Usa: "Incontri produttivi e costruttivi" Delegazione americana e ucraina firmano una nota congiunta di fine summit. L'inviato russo Dmitriev: "La prossima volta a Mosca"

Terminano senza accordo i colloqui di pace a Miami, Usa: "Incontri produttivi e costruttivi".

Sono terminati i colloqui a Miami per cercare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Gli inviati degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta definendo "produttivi e costruttivi" i tre giorni di incontri a Miami per porre fine alla guerra pur senza annunciare alcuna svolta. "La delegazione ucraina ha tenuto una serie di incontri produttivi e costruttivi con partner americani ed europei", si legge nella dichiarazione diffusa da Rustem Umerov e Steve Witkoff. Oltre a Umerov, al capo di stato maggiore delle forze armate ucraine, il tenente generale Andriy Hnatov, Witkoff, Jared Kushner e Josh Gruenbaum, membro dello staff della Casa Bianca, agli incontri "hanno partecipato importanti consiglieri per la sicurezza nazionale europei per trovare un approccio strategico comune tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa".

A Miami si è tenuto anche un incontro separato e costruttivo in formato bilaterale Usa-Ucraina, durante il quale sono stati discussi "quattro documenti chiave: l'ulteriore sviluppo di un piano in 20 punti, l'allineamento delle posizioni su un quadro multilaterale di garanzie di sicurezza, l'allineamento delle posizioni su un quadro di garanzie di sicurezza americane per l'Ucraina e l'ulteriore sviluppo di un piano per l'economia e la prosperità".

Nonostante tutto gli Usa si dicono ottimisti. "La Russia resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina". Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, al termine degli incontri del weekend. "La Russia apprezza molto gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino e ristabilire la sicurezza globale", ha aggiunto il funzionario senza tuttavia precisare se ci siano stati dei progressi nei colloqui.

La Russia che non ha rilasciato dichiarazioni nel merito. Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin e ceo del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), ha però lasciato intendere che il prossimo incontro tra le delegazioni russa e statunitense sull'Ucraina potrebbe svolgersi a Mosca. "Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca", ha scritto Dmitriev sulla sua pagina X accompagnando il post con una sua foto con una maglietta con la scritta 'La prossima volta a Mosca' e la firma di Putin. Il 15 agosto in Alaska il leader russo aveva suggerito in inglese al suo omologo statunitense Donald Trump che il prossimo incontro si sarebbe tenuto a Mosca: in una conferenza stampa congiunta per riassumere i risultati del vertice di Anchorage il presidente Usa aveva dichiarato di non vedere l'ora di rivedere presto il leader russo; "la prossima volta a Mosca?", aveva risposto Putin con un sorriso. Dmitriev ha concluso ieri sera due giorni di colloqui con gli Stati Uniti sull'Ucraina ed è ripartito da Miami.

Intanto il Cremlino esclude l'ipotesi di un trilaterale Usa-Ucraina-Russia, ma apre a colloqui con la Francia. "Putin è pronto al dialogo con Macron", secondo il portavoce di Mosca. L'Eliseo sottolinea che ora "con la prospettiva di una tregua è di nuovo utile parlare con Mosca". La Russia "resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina", ha detto Witkoff al termine degli incontri del weekend a Miami.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: