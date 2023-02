SISMA Terremoto: bilancio sale a 5.016 morti tra Turchia e Siria In Turchia salvate 8000 persone

Terremoto: bilancio sale a 5.016 morti tra Turchia e Siria.

Sale ad almeno 5.016 il bilancio dei morti del devastante terremoto in Turchia e Siria: salgono a 3.419 le persone che hanno perso la vita nel sisma che ha colpito il sud est del Paese mentre l'ultimo bilancio siriano è di 1598, secondo le ong. In Turchia, ha aggiunto il vice presidente turco Fuat Oktay, come riporta Anadolu, i feriti sono 20.534.

Oltre 8000 persone sono state salvate in Turchia dopo il terremoto che ha colpito il sud est del Paese ma ci sono state nella notte 312 scosse di assestamento e l'attività sismica nella zona resta alta. Lo ha detto il vice presidente turco Fuat Oktay, come riporta la tv di Stato Trt.

Fino a 23 milioni di persone potrebbero essere colpite dal violento terremoto che ha ucciso migliaia di persone in Turchia e Siria, ha affermato oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "Le mappe generali dell'evento mostrano che potenzialmente 23 milioni di persone sono esposte, tra cui circa cinque milioni di persone vulnerabili", ha dichiarato Adelheid Marschang, responsabile delle emergenze dell'Oms, al comitato esecutivo dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite.



