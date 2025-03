ASIA Terremoto devastante in Myanmar: migliaia di vittime temute, crolli anche in Thailandia Scossa di magnitudo 7.7 nella regione di Sagaing. La giunta militare chiede aiuto internazionale, Papa Francesco esprime vicinanza alle vittime

Terremoto devastante in Myanmar: migliaia di vittime temute, crolli anche in Thailandia.

Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar nella notte, con epicentro nella regione centrale di Sagaing, a soli 10 chilometri di profondità. Dodici minuti dopo è seguita una seconda potente scossa di magnitudo 6.4. L’area più colpita è quella vicina alla città storica di Mandalay, dove si registrano ingenti danni strutturali, crolli di edifici storici e infrastrutture vitali, come un ponte in ferro.

La scossa è stata avvertita in diversi Paesi del Sud-Est asiatico, tra cui Cina, Laos, Vietnam e soprattutto Thailandia. A Bangkok è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione, causando almeno quattro vittime accertate e decine di dispersi tra gli operai. La capitale del Myanmar, Naypyidaw, è in emergenza: l’ospedale principale è al collasso per l'afflusso di feriti.

Il bilancio delle vittime è ancora incerto, ma le autorità temono migliaia di morti. La giunta militare del Myanmar ha dichiarato lo stato d’emergenza in sei province e, in un gesto raro, ha chiesto aiuto internazionale. L’epicentro si trova lungo la faglia di Sagaing, una delle più attive dell’Asia, e il sisma sarebbe stato 300 volte più potente di quello che colpì Amatrice nel 2016.

A Taungoo una ventina di bambini sono rimasti intrappolati sotto le macerie di una scuola. Secondo fonti locali, almeno cinque di loro sarebbero già stati estratti privi di vita.



Papa Francesco ha espresso dolore per la tragedia e vicinanza spirituale alle popolazioni colpite, tramite un telegramma inviato dal cardinale Parolin. Human Rights Watch e Amnesty International hanno sollecitato la giunta a garantire accesso immediato agli aiuti umanitari, accusando l’esercito di aver ostacolato l’assistenza in occasione di precedenti disastri naturali. I soccorsi sono in corso, ma la situazione resta drammatica.

