Terremoto devastante in Myanmar, si temono migliaia di morti

Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar, seguito da una seconda scossa di 6.4 dodici minuti dopo, nella regione centrale di Sagaing, vicino alla città storica di Mandalay. Le autorità e gli esperti parlano di un rischio elevato di migliaia di morti, mentre i danni sono diffusi e gravi, con crolli strutturali, tra cui un ponte in ferro e numerosi edifici storici.

La scossa principale, avvenuta a soli 10 km di profondità, è stata avvertita anche in Cina, Laos, Vietnam e in particolare in Thailandia, dove a Bangkok è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione, provocando almeno quattro vittime accertate e decine di operai dispersi. In Cina, nella provincia dello Yunnan, si registrano strade danneggiate e detriti, mentre in Myanmar la capitale Naypyidaw sta affrontando un afflusso di feriti che ha sovraccaricato il principale ospedale.

Il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento e le informazioni arrivano con difficoltà a causa dell’isolamento del Paese. La giunta militare, insolitamente, ha chiesto aiuto internazionale, dichiarando lo stato d'emergenza in sei province.L'epicentro si trova lungo la faglia di Sagaing, una delle più attive della regione, e il sisma è stato di 300 volte più potente di quello che colpì Amatrice nel 2016.

Il premier thailandese ha dichiarato lo stato d’emergenza a Bangkok, mentre l’India è tra i primi Paesi ad offrire supporto. Papa Francesco è stato informato della tragedia e ha espresso la sua preghiera per le vittime e la popolazione colpita.