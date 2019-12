Terremoto di magnitudo 6.8 nelle Filippine, nessuna allerta tsunami

Forte scossa di terremoto nel sud delle Filippine, in particolare sull'isola di Mindanao, alle 14:11 ora locale (le 7:11 in Italia). Il servizio geologico statunitense Usgs ha registrato una magnitudo di 6.8. L'epicentro è stato individuato nella popolosa città di Davao a una profondità di 28,2 chilometri. Non è stato previsto il pericolo tsunami. Alla prima forte scossa, riporta l'Usgs, ne sono seguite altre dieci di magnitudo compresa fra 4.7 e 5. Colpite anche zone a qualche chilometro più a sud e a una profondità di 10,8 chilometri. In seguito al terremoto è crollata una palazzina di tre piani nella cittadina costiera di Padada, a circa 72 km da Davao City. Quattro le vittime finora accertate, fra le quali un bimbo di 6 anni.