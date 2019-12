SCOSSA Terremoto di magnitudo 6.8 nelle Filippine, nessuna allerta tsunami

Terremoto di magnitudo 6.8 nelle Filippine, nessuna allerta tsunami.

Forte scossa di terremoto nel sud delle Filippine, in particolare sull'isola di Mindanao, alle 14:11 ora locale (le 7:11 in Italia). Il servizio geologico statunitense Usgs ha registrato una magnitudo di 6.8. L'epicentro è stato individuato nella popolosa città di Davao a una profondità di 28,2 chilometri. Non è stato previsto il pericolo tsunami. Non si hanno ancora notizie di morti. Alla prima forte scossa, riporta l'Usgs, ne sono seguite altre dieci di magnitudo compresa fra 4.7 e 5. Colpite anche zone a qualche chilometro più a sud e a una profondità di 10,8 chilometri.

I più letti della settimana: