ESTERI Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda, “Cessato allarme tsunami”

Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda, “Cessato allarme tsunami”.

Dopo alcune ore dal forte sisma di magnitudo 8.1, registrato al largo della Nuova Zelanda – a circa mille chilometri dall'isola -, la ministra della conservazione del patrimonio naturale, Kiri Allan, ha annunciato il cessato allarme tsunami: "L'istituto di ricerca GNS Science ha informato che le onde più grandi sono passate - scrive Allan - e quindi l'allerta tsunami declassato a pericolo di forte mareggiata per le aree fin qui coinvolte. Tutte le persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni - annuncia - possono ora farvi ritorno. Rimane in vigore - conclude - il suggerimento di non andare su spiagge e zone costiere". Alla notizia del terremoto e del possibile tsunami diramato a tutto il Pacifico che prevedeva onde anomale anche in Sud America, centinaia di persone sono fuggite dalle zone costiere del nord della Nuova Zelanda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: