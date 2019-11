Terremoto: forte scossa nel sud della Francia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stato avvertito pochi minuti fa nella Francia sud-orientale. Il sisma, riporta l’Ingv, è stato registrato ad una profondità di 11 chilometri, l’epicentro si trova nei pressi di Alba-la-Romaine, una zona considerata a basso rischio sismico e in cui simili fenomeni sono rari. Al momento le autorità francesi non hanno segnalato danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche in Nord Italia.