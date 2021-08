Terremoto Haiti: 1300 morti confermati. Governo proclama stato di emergenza

Continua ad aumentare il numero di vittime del terremoto di Haiti, che sabato 14 agosto ha colpito la costa caraibica, a pochi chilometri di distanza dalla capitale Port-Au-Prince. Il lavoro dei soccorritori continua senza sosta, per cercare di salvare quante più persone possibili ora sepolte dalle macerie. La scossa di sabato 14 ha nuovamente messo in ginocchio lo Stato: magnitudo di 7.2, scossa superiore addirittura a quella del 2010, quando il bilancio segnò 230 mila vittime. Per ora sono stati confermati 1300 decessi, con quasi 6000 feriti, ricoverati negli ospedali che ora però sono prossimi alla saturazione. Un enorme danno non solo per le persone ma anche per gli edifici: molte case sono crollate, circa 13 mila secondo la Protezione Civile, costringendo gli abitanti a trovare sistemazioni di fortuna, occupando le strade o i campi da calcio, con i pochi averi che si è riusciti a recuperare. E mentre il mondo si prepara a correre in aiuto di Haiti, a cominciare dagli Stati Uniti del presidente Joe Biden che promette aiuti immediati, il governo haitiano ha indetto lo stato di allerta per l'arrivo della Tempesta Grace, che porterà molto probabilmente piogge battenti sull'isola, causando lo straripamento dei fiumi e inondazioni.